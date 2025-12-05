PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte Täter stehlen Porsche aus Tiefgarage in der Calenberger Neustadt - Polizei Hannover bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Unbekannter Täter haben in der Nacht zu Donnerstag, 04.12.2025, einen Porsche 911 Carrera aus einer Tiefgarage in Hannover gestohlen. Der Eigentümer bemerkte am Donnerstagmorgen, dass das Auto nicht mehr an seinem Abstellplatz in einer Tiefgarage in der Calenberger Neustadt stand und alarmierte die Polizei. Diese bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der auf Kfz-Diebstähle spezialisierten Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes in Hannover verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage an der Molthahnstraße in der Calenberger Neustadt und entwendeten einen dort abgestellten Porsche 911 Carrera. Der Eigentümer hatte das schwarze Fahrzeug am Vortag gegen 15:00 Uhr noch in der Tiefgarage gesehen. Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr war es dann verschwunden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem schwarzen Porsche, an dem zuletzt Saisonkennzeichen mit "H" für Hannover befestigt waren. Möglicherweise befindet sich das Auto noch im Stadtgebiet und wurde an einer bestimmten Stelle vorübergehend abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat beziehungsweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

