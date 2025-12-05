Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 04.12.2025, ist ein 88-jähriger Fußgänger in der Nordstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb später im Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 88-Jährige gegen 17:40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg aus Richtung der Kornstraße unterwegs. Auf Höhe der Marschnerstraße betrat er die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Hierbei erfasste der Seat eines 54-jährigen Hannoveraners im Kreuzungsbereich den Fußgänger. Der Autofahrer befuhr die Marschnerstraße aus Richtung Gustav-Adolf-Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte der 88-Jährige zu Boden und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Trotz unverzüglich eingeleiteter intensivmedizinischer Maßnahmen erlag der 88-Jährige im Laufe der Nacht seinen Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Bewegungsrichtung des Fußgängers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / trim, pol, nash

