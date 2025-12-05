PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Nordstadt: Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 04.12.2025, ist ein 88-jähriger Fußgänger in der Nordstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb später im Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 88-Jährige gegen 17:40 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg aus Richtung der Kornstraße unterwegs. Auf Höhe der Marschnerstraße betrat er die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Hierbei erfasste der Seat eines 54-jährigen Hannoveraners im Kreuzungsbereich den Fußgänger. Der Autofahrer befuhr die Marschnerstraße aus Richtung Gustav-Adolf-Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte der 88-Jährige zu Boden und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten noch an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Trotz unverzüglich eingeleiteter intensivmedizinischer Maßnahmen erlag der 88-Jährige im Laufe der Nacht seinen Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Bewegungsrichtung des Fußgängers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / trim, pol, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

  • 04.12.2025 – 16:46

    POL-H: Polizei fasst per Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen

    Hannover (ots) - Am Mittwoch, 03.12.2025, hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten 51-jährigen Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Mitte führten gegen 08:45 Uhr eine Personenkontrolle im Gerichtsviertel durch. Dabei stellten sie fest, dass der kontrollierte 51-Jährige per Haftbefehl wegen Diebstahls im besonders schweren Fall gesucht wurde. Nachdem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:08

    POL-H: Unfall mit vier Pkw in Hannover-Misburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hannover (ots) - Am Montagnachmittag, 01.12.2025, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Hannoverschen Straße in Hannover-Misburg vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einen geparkten VW Golf und verursachte zwei Folgekollisionen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrverhalten des Mannes vor dem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:25

    POL-H: Ausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" im Neuen Rathaus Hannover

    Hannover (ots) - Vom 11. bis 17. Dezember 2025 zeigt das Hannoversche Interventionsprogramm gegen Häusliche Gewalt (HAIP) im Bürgersaal des Neuen Rathauses der Landeshauptstadt Hannover die Ausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird". Die Ausstellung ist Teil einer landesweiten Kampagne des Landeskriminalamts Niedersachsen, welche in enger Zusammenarbeit ...

    mehr
