Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrolle zum Thema Rotlichtverstöße: 32 Autofahrerinnen und -fahrern droht ein Fahrverbot

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat am Mittwoch, 03.12.2025, im Bereich des Aegidientorplatzes eine gezielte Schwerpunktkontrolle zur Überwachung von Rotlichtverstößen durchgeführt. Anlass waren wiederholte Beschwerden aus der Bevölkerung sowie eigene Feststellungen der Polizei, wonach Autofahrende regelmäßig die rote Ampel für Rechtsabbiegende missachten und dadurch den kreuzenden Fuß- und Radverkehr gefährden. Die Bilanz ist ernüchternd: Die Polizei zählte 34 Verstöße, fast alle davon im Bereich eines Fahrverbots.

Aufgrund anhaltender Beschwerden sowie einer schwerwiegenden Gefährdung des kreuzenden Fuß- und Radverkehrs nahm die bei der Polizeiinspektion Besondere Dienste angesiedelte Fahrradstaffel am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Friedrichswall/Hildesheimer Straße das Fahrverhalten des Kraftfahrzeugverkehrs genauer in den Fokus. Während der rund zweistündigen Kontrolle beobachteten die Polizeibeamtinnen und -beamten zahlreiche Fahrzeuge, die von der eigentlichen Linksabbiegespur in Richtung Marienstraße nach rechts in die Hildesheimer Straße abbogen, obwohl die für den Rechtsabbiegeverkehr geschaltete Ampel Rotlicht anzeigte.

Dies führte mitunter zu gefährlichen Situationen, da der die Hildesheimer Straße kreuzende Fuß- und Radverkehr seit dem Jahr 2024 eine eigene Grünphase hat, um die Straße sicher zu überqueren. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 34 Rotlichtverstöße festgestellt, wovon 32 im Bereich eines Fahrverbots lagen. Zusätzlich wurde ein Vorfahrtsverstoß registriert.

"Die hohe Zahl der festgestellten Verstöße hat uns überrascht. Das Missachten des Rotlichts an Ampeln gefährdet insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Wir appellieren an alle, die Verkehrsregeln zu beachten und Rücksicht zu nehmen - egal ob im Auto oder auf dem Fahrrad", betont Polizeihauptkommissar Andreas Diekmann, der Koordinator der Fahrradstaffel der Polizei Hannover. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell