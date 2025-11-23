Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Feuer in Küche am Hopfenweg in St. Hubert - keine Verletzten

Kempen (ots)

Am 20. November 2025 wurden die Löschzüge St. Hubert und Tönisberg sowie die Tagesgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kempen um 15:29 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf dem Hopfenweg in St. Hubert alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Bereich einer Küche. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Anschließend wurden die betroffenen Räume belüftet, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Verletzte gab es nicht. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

