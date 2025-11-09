Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Stromversorgung in Kempen wieder vollständig hergestellt

Kempen (ots)

Kempen, den 09.11.2025 - Die Stadtwerke Kempen konnten die Stromversorgung in den meisten Teilen der Stadt schnell wiederherstellen. Lediglich im Bereich der Straße Heyerdrink arbeiten die Stadtwerke noch an der Lösung.

Aufgrund der stabilisierten Lage sind die Wachen ab sofort nicht mehr zusätzlich besetzt. Bitte nutzen Sie im Notfall weiterhin die Notrufnummern 110 und 112.

Der St.-Martin-Kleinkinderzug findet wie geplant statt und wird - wie in jedem Jahr - vom Löschzug Kempen begleitet sowie von vielen anderen Hilfsorganisationen unterstützt.

Die Feuerwehr Kempen wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kleinkinderzuges viel Freude und allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Abend.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell