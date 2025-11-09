Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Stromausfall in Teilen der Stadt Kempen

Kempen (ots)

Kempen, den 09.11.2025 - In Teilen der Stadt Kempen, insbesondere im Bereich "Neue Stadt" und der Innenstadt, ist es derzeit zu einem Stromausfall gekommen. Die Stadtwerke Kempen sind informiert und arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen.

Während sich das Ordnungsamt und die Feuerwehr auf die Begleitung des St.-Martin-Kleinkinderzuges vorbereiten, befinden sich zusätzliche Einsatzkräfte an der Feuer- und Rettungswache Kempen sowie an der Wache Schmalbroich in Bereitschaft, um bei Bedarf kurzfristig eingreifen zu können.

Das Handynetz ist weiterhin funktionsfähig. Die Feuerwehr bittet darum, die Notrufnummern 110 und 112 ausschließlich in tatsächlichen Notfällen zu verwenden, um die Erreichbarkeit für dringende Einsätze sicherzustellen. Sollten Telefone nicht funktionieren, können sich Bürgerinnen und Bürger an die Einsatzkräfte in der Heinrich-Horten-Straße 2 sowie an der Ziegelheider Straße 12 wenden.

Die Stadt Kempen bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Aufmerksamkeit. Wir halten Sie über die aktuelle Lage weiterhin auf dem Laufenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell