Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Sicherer St. Martinsumzug in Kempen - Feuerwehr und Hilfsorganisationen sorgen für reibungslosen Ablauf

Kempen (ots)

Der traditionelle St.-Martinsumzug der Kempener Schulen lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Damit der Umzug sicher verlaufen konnte, waren umfangreiche Kräfte im Einsatz.

Aus Sicht der Feuerwehr Kempen verlief die Veranstaltung reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.

Insgesamt waren 138 ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Technischem Hilfswerk (THW) beteiligt. Unterstützt wurden sie von Polizei und Ordnungsamt, die ebenfalls mit zahlreichen Kräften vor Ort waren.

Der Löschzug Kempen begleitete den Umzug wie in jedem Jahr und stellte gleichzeitig zwei Brandsicherheitswachen entlang der Strecke. Zudem befanden sich zwei Löschzüge in Bereitschaft, besetzt durch die Löschzüge Schmalbroich und Kempen, um bei Bedarf kurzfristig eingreifen zu können.

Die Drohne der Feuerwehr Kempen kam ebenfalls zum Einsatz: Die Drohnengruppe führte mehrere Erkundungsflüge durch und übertrug Live-Bilder in die Einsatzleitung in der Feuer- und Rettungswache Kempen. Dort waren die Einsatzleiter von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, DRK und THW gemeinsam im Einsatz und koordinierten das gesamte Einsatzgeschehen.

Während der Veranstaltung kam es zu vier Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet, die zentral aus der Einsatzleitung heraus disponiert wurden. Das Deutsche Rote Kreuz absolvierte im gleichen Zeitraum acht Einsätze.

Die Feuerwehr Kempen dankt allen beteiligten Organisationen und den zahlreichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit. So konnte das Martinsfest auch in diesem Jahr sicher und erfolgreich begleitet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell