Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerpunktkontrolle im Güterverkehr: Polizei Hannover überprüft Pakettransporte - zahlreiche Verstöße festgestellt

Hannover (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei Hannover am Dienstag, 02.12.2025, im Bereich Laatzen den gewerblichen Güterverkehr genauer unter die Lupe genommen. Einsatzkräfte der Spezialisierten Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Besondere Dienste überprüften insbesondere Pakettransporte auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Der Fokus der Kontrollen von mehreren Dutzend Fahrzeugen lag auf den Arbeitsbedingungen der Fahrer, den Zuständen der eingesetzten Fahrzeuge sowie den jeweiligen Ladungen. Im Verlauf der Kontrolle wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die teils gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen im Straßenverkehr haben.

Bei zwei Fahrern ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer saßen. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Verdacht zu bestätigen. Das Fahren unter Drogeneinfluss stellt eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar und wird konsequent verfolgt. Dementsprechend wurden jeweils Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Zwei Personen führten ihre Fahrzeuge, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. In einem Fall wurde eine Person ohne Sozialversicherungsanmeldung beschäftigt. Besonders auffällig war, dass 19 Fahrer ihre Arbeitszeitbescheinigungen nicht mitführten. Insgesamt konnten damit 321 Arbeitstage nicht nachgewiesen werden. Die lückenhafte Dokumentation der Arbeitszeiten erschwert die Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Lenk- und Ruhezeiten und kann zu Übermüdung und damit zu erhöhtem Unfallrisiko führen.

In einem Fall wurde eine Überladung um mehr als 30 Prozent festgestellt. Die verantwortliche Person musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro hinterlegen.

Ein Fahrer überschritt die zulässige Geschwindigkeit und ein weiterer missachtete eine rote Ampel. Beide Verstöße wurden mit der Androhung eines einmonatigen Fahrverbots geahndet. Drei Fahrzeuge wiesen erhebliche technische Mängel auf. In einem Fall war der Zustand des Fahrzeugs so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Darüber hinaus wurden 26 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter Verstöße gegen Ladungssicherung, fehlende Dokumente und weitere kleinere Regelverstöße.

Solche Schwerpunktkontrollen werden auch künftig fortgesetzt, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Transportgewerbe zu überprüfen. Denn im Falle von Verstößen gefährden sich nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende. /ram, nash

