POL-H: Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt Hannovers: Polizei beschlagnahmt Drogen und Messer und schreibt diverse Strafanzeigen

Hannover (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.12.2025, hat die Polizei Hannover umfangreiche Schwerpunktkontrollen in der hannoverschen Innenstadt durchgeführt. Ziel des Einsatzes war es, die Sicherheit nachhaltig zu stärken und Straftaten konsequent zu ahnden - insbesondere im Bereich des Betäubungsmittelhandels, der Eigentumsdelikte und Verstöße gegen die Waffenverbotszone. Im Verlauf der von Kräften der Polizeiinspektionen Hannover, Besondere Dienste und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachen ergriffenen Maßnahmen wurden zahlreiche Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben und Drogen sowie mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt.

Bereits gegen 20:00 Uhr bot ein 20-jähriger Mann einem zivilen Polizeibeamten im Bereich der Schillerstraße Marihuana zum Kauf an. Bei der anschließenden Kontrolle wurden 5,04 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Person wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen, ein Strafverfahren wegen Handels mit Marihuana wurde eingeleitet.

Nur zehn Minuten später, um 20:10 Uhr, beobachteten Einsatzkräfte am Kröpcke einen weiteren Marihuana-Handel. Bei dem Erwerber wurden 2,22 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Der Händler, ein 32-jähriger Mann mit polizeilichen Erkenntnissen im Bereich Betäubungsmittelhandel, führte 4 Gramm Marihuana und 35 Euro mutmaßliches Dealgeld mit sich. Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen, auch hier leitete die Polizei Strafverfahren ein.

Im Laufe des Einsatzes wurde den Einsatzkräften um 21:45 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Rundestraße bekannt. Zwei Personen wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens durchsucht. Bei einer 37-jährigen Frau, die ebenfalls einschlägige Erkenntnisse in Bezug auf Drogen hat, wurden 0,98 Gramm Kokain aufgefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen aus der Dienststelle entlassen, Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Um 22:35 Uhr wurde im Gerichtsviertel eine Person beim Konsumieren von Crack angetroffen. Die Droge konnte nicht mehr beschlagnahmt werden, der Person wurde ein Platzverweis erteilt.

Bei einer Gewerbekontrolle in einem Café an der Goethestraße um 23:20 Uhr wurden mehrere Verstöße festgestellt: Ein 33-jähriger Mann führte 1,37 Gramm Heroin und 4,54 Gramm Kokain mit sich. Ein 20-jähriger Mann, zu dem Erkenntnisse im Bereich Betäubungsmittelgesetz vorliegen, hatte 24,16 Gramm Marihuana und 165 Euro mutmaßliches Dealgeld dabei. Bei einem 18-Jährigen entdeckten die Polizeibeamtinnen und -beamten 43 Kapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments und mutmaßliches Dealgeld in Höhe von 330 Euro. Weitere Verstöße, die in dem Lokal festgestellt wurden, betrafen das Nichtraucherschutzgesetz und den Datenschutz.

Um 23:31 Uhr wurden im Bereich des Kontaktladens "Mecki" am Raschplatz nach einer Beschwerde des Betreibers eines Clubs mehrere Personen der Hartdrogenszene kontrolliert. Es wurden keine strafrechtlich relevanten Feststellungen getroffen, die Personen erhielten Platzverweise und wurden vor Ort entlassen.

Gegen 00:17 Uhr wurde einem zivilen Polizeibeamten im Bereich der Schmiedestraße erneut Marihuana zum Kauf angeboten. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Tatverdächtigen wurden 3,67 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Person wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen, ein Strafverfahren wegen Handels mit Marihuana wurde eingeleitet.

Um 01:15 Uhr stellten zivile Kräfte einen 25-Jährigen fest, für den ein Aufenthaltsverbot im innenstädtischen Bereich besteht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um 03:40 Uhr wurde ein gestürzter E-Scooter-Fahrer auf der Lister Meile festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Während der Kontrolle verlor die Person das Bewusstsein und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Um 04:00 Uhr wurde im Bereich des Raschplatzes bei einem 41-Jährigen ein Taschenmesser aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Waffenverbotszone eingeleitet.

Um 04:12 Uhr kam es in der Georgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein verletztes Opfer wurde durch die Einsatzkräfte an der Mehlstraße angetroffen, mehrere mutmaßliche Täter ergriffen die Flucht und entkamen.

Um 04:32 Uhr beobachteten Einsatzkräfte, wie ein 48-jähriger Pkw-Fahrer in der Münzstraße eine Bordsteinkante touchierte, dabei einen Schaden verursachte und anschließend flüchtete. Er konnte am Steintorplatz gestellt werden. Im Fahrzeug stellte die Polizei ein Einhandmesser fest. Dieses wurde sichergestellt und zudem die Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

"Die Ergebnisse unseres Einsatzes zeigen, wie wichtig eine konsequente und sichtbare Polizeipräsenz für die Sicherheit in der Innenstadt ist. Durch gezielte Kontrollen konnten wir Straftaten verhindern, Betäubungsmittel aus dem Verkehr ziehen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken. Wir werden auch weiterhin mit Nachdruck gegen Kriminalität und Ordnungsstörungen vorgehen", erklärte Polizeihauptkommissar Hendrik Behrens, der für die Schwerpunktkontrolle verantwortlich zeichnete. /ram,

