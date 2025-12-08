Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vinnhorst: Polizei nimmt mutmaßlichen Taschendieb fest - Ermittlungen zu weiteren Taten laufen

Hannover (ots)

Am Samstagmittag, 06.12.2025, hat die Polizei in Hannover-Vinnhorst einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gezielt Seniorinnen und Senioren die Geldbörsen gestohlen zu haben. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Eigentumsdelikte.

Gegen 12:45 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei: Sie hatte zwei Männer beobachtet, die sich in einer Bankfiliale in Hannover-Vinnhorst verdächtig verhielten. Demnach sollen sie sich ohne ersichtlichen Grund in der Filiale aufgehalten und insbesondere älteren Kundinnen und Kunden beim Geldabheben über die Schulter geschaut haben.

Sofort entsandte Einsatzkräfte konnten einen der beschriebenen Männer kurze Zeit später im Bereich Schulenburger Landstraße in seinem Auto kontrollieren. Der Mann führte eine größere Menge Bargeld mit sich, für deren Herkunft er keinen schlüssigen Nachweis erbringen konnte. Zudem fanden die Einsatzkräfte persönliche Gegenstände einer weiteren Person sowie Kleidung, die mutmaßlich bei weiteren Diebstählen getragen wurde, im Fahrzeug.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen verdichtete sich der Tatverdacht gegen den 33-Jährigen. Er steht im Verdacht, am 05.12.2025 in mindestens zwei Fällen Seniorinnen und Senioren im hannoverschen Stadtgebiet die Geldbörsen entwendet zu haben. In einem Fall wurde nach der Tat Bargeld mit der erlangten Zahlungskarte abgehoben. Darüber hinaus wird geprüft, ob der Mann für weitere ähnlich gelagerte Taten in Frage kommt. Ebenfalls wird in Richtung des mutmaßlichen Mittäters ermittelt.

Die Polizei beschlagnahmte unter anderem über 3.000 Euro Bargeld sowie ein Mobiltelefon und weiteres Beweismaterial. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der 33-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /ms, pol

