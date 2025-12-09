Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlener Teleskoplader aufgefunden

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs hat die Polizei Hannover den in der vergangenen Woche in Hannover-Bult entwendeten Teleskoplader aufgefunden. Zeugenhinweise führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu der Arbeitsmaschine, die im Bereich Robert-Koch-Platz, Ecke Findorffstraße in Hannover-Bult von der Polizei gesichert wurde.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur Sicherstellung des entwendeten Fahrzeugs beigetragen haben. Die Ermittlungen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ms

Die Ursprungsmeldung ohne Bild ist unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6175001 abrufbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell