POL-H: Zeugenaufruf: Fußgängerin auf Südschnellweg tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Hannover (ots)

Eine Fußgängerin ist nach Betreten des Südschnellweges bei Anderten am Dienstagabend, 09.12.2025, von mehreren Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Warum die Frau die Schnellstraße betreten hatte ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 45-Jährige am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr mit ihrem Dacia Sandero den rechten Fahrstreifen des Südschnellwegs (Bundesstraße 65) in Richtung Westen. In Höhe einer dortigen Tankstelle erkannte die Autofahrerin plötzlich eine Fußgängerin auf der Fahrbahn. Die Frau wurde vom Dacia erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. In der Folge wurde die Fußgängerin von weiteren nachfolgenden Fahrzeugen überrollt. Trotz des sofort hinzugerufenen Rettungsdienstes, konnte ein Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge überstanden die Unfälle körperlich unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden an dem Dacia bezifferte die Polizei mit rund 10.000 Euro. Hinzu kommen Schäden an den nachfolgenden Fahrzeugen, die die Frau ebenfalls erfassten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können oder die Fußgängerin bereits zuvor im Bereich des Südschnellwegs wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Insbesondere werden auch die bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden gebeten, sich zu melden, deren Fahrzeuge mit der Frau kollidiert sind. /ram, ms

