Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ladendieb erwischt - Festnahme (12.12.2025)

(St. Georgen im Schwarzwald / Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

Am Freitag hat ein 34-Jähriger das nicht bezahlen zweier Bierdosen wohl bereut. Etwa vier Euro standen beim Verlassen eines Discountmarktes noch offen, als ihn ein Ladendetektiv ansprach. Da hatte der junge Mann bereits den Kassenbereich passiert. Aufhalten lassen wollte er sich dennoch nicht, was zu einem Gerangel führte. Dabei verletzte sich der 46-Jährige Ladendetektiv leicht an der Hand. Die eingetroffene Polizei nahm den renitenten Dieb fest. Dabei stellte sich heraus, dass er in seiner Kleidung noch weiteres Diebesgut versteckt hatte und er wegen vergangener Straftaten zur Festnahme ausgeschrieben war. Dies hatte zur Folge, dass er in die Justizvollzugsanstalt in Offenburg gebracht wurde.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

