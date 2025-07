Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots)

Am Samstag, gegen 08.30 Uhr, befuhr der 74-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck die Hohe Straße und beabsichtigte nach links in die Orlamünder Straße abzubiegen. Hierbei beachtete er den 39-jährigen Fahrer eines PKW nicht und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit beiden Fahrzeugführern ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief bei dem 39-Jährigen positiv. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

