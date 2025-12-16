Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnung in der Bücklestraße (14./15.12.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag hat ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bücklestraße einzubrechen. Der Täter verschaffte sich Zugang zu dem über der Tiefgaragenabfahrt gelegenen Balkon der Erdgeschosswohnung und versuchte dort, die Glastür einzuwerfen, was jedoch misslang.

Zeugen, die zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr Verdächtiges im Bereich der Bücklestraße 9A beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

