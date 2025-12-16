Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer streift Radfahrer und fährt weiter (15.12.2025)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Kreuzung "Metzgerwaidring" und "Neuer Wall" eine Unfallflucht begangen. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit einem Fahrrad auf dem "Metzgerwaidring", als ihm an der Kreuzung "Neuer Wall" ein von links kommendes Auto die Vorfahrt nahm und infolgedessen am Schienbein streifte. Der 15-Jährige kam nicht zu Fall, erlitt jedoch trotzdem leichte Verletzungen, die er im Nachgang im Krankenhaus untersuchen ließ. Obwohl der Junge dem unbekannten Autofahrer noch hinterherrief, setzte dieser seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

