Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Zwei Müttern wird ihr Ausflug heute Mittag in das Waldgebiet rund um den "Kindheitserinnerungsplatz" wahrhaftig in Erinnerung bleiben. Die Frauen waren gegen 14 Uhr gemeinsam mit ihren zwei 8-jährigen Söhnen auf einem Waldweg spazieren. Als sie ihre zwei jungen Entdecker kurze Zeit aus den Augen ließen, konnten sie diese in dem ihnen unbekannten Waldgebiet nicht mehr finden, weshalb sie besorgt die Polizei verständigten. Zur Suche nach den Kindern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 15 Uhr stellte die Hubschrauberbesatzung in dem Wald eine Person mit zwei Kindern fest. Wie sich herausstellte, wurde ein Wanderer sowohl auf die Suchaktion, als auch auf die zwei Jungen aufmerksam, welche sich im Bereich des Schlosses aufgehalten haben sollen. Der achtsame Zeuge brachte die Kinder zurück zu ihren erleichterten Müttern.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

