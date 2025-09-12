Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kollidiert

Ettenheim (ots)

Nach einer Kollision am heutigen Freitagmittag auf der Kreisstraße zwischen Wallburg und Münchweier waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines Pickups gegen 13.40 Uhr in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen und hierbei frontal mit einem entgegennahenden VW zusammengeprallt sein. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

