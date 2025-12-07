PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brennender PKW auf der BAB 19

Linstow (ots)

Am 07.12.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen den 
Anschlussstellen Röbel und Malchow in Fahrtrichtung Rostock zu einer 
Gefahrenstelle.

Dabei brannte ein PKW (VW Passat) aufgrund eines technischen Defektes
vollständig aus.

Die vier rumänischen Insassen konnten rechtzeitig auf dem 
Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten. 

Die Autobahn war im Rahmen der Löscharbeiten, welche durch die 
eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren Röbel/Müritz und Bütow 
durchgeführt wurden, zeitweise vollständig gesperrt.

Nach erfolgter Bergung des ausgebrannten PKW konnte die BAB 19 gegen 
12:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. 

Der Sachschaden wird auf 5.000,00 EUR geschätzt.
 

Raimund Jelinski
Polizeikommissar
Autobahnpolizei Linstow
Hechtschwanz 2
18292 Linstow

