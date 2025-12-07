Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brennender PKW auf der BAB 19

Linstow (ots)

Am 07.12.2025 gegen 08:00 Uhr kam es auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Röbel und Malchow in Fahrtrichtung Rostock zu einer Gefahrenstelle. Dabei brannte ein PKW (VW Passat) aufgrund eines technischen Defektes vollständig aus. Die vier rumänischen Insassen konnten rechtzeitig auf dem Standstreifen anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten. Die Autobahn war im Rahmen der Löscharbeiten, welche durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren Röbel/Müritz und Bütow durchgeführt wurden, zeitweise vollständig gesperrt. Nach erfolgter Bergung des ausgebrannten PKW konnte die BAB 19 gegen 12:15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Sachschaden wird auf 5.000,00 EUR geschätzt. Raimund Jelinski Polizeikommissar Autobahnpolizei Linstow Hechtschwanz 2 18292 Linstow

