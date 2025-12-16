Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Falscher Bankmitarbeiter verschafft sich Fernzugriff auf Computer - Polizei rät zu besonderer Vorsicht! (15.12.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Betrüger hat sich am Montagvormittag als Bankmitarbeiter ausgegeben und versucht, unter dem Vorwand angeblicher Kontounstimmigkeiten Zugriff auf ein fremdes Konto zu erlangen. Ein 65-Jähriger erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Der Unbekannte machte ihm weiß, dass es zu unregelmäßigen Aktivitäten auf seinem Konto gekommen sei und er - um Schaden abzuwenden - Zugriff benötige. Dazu überzeugte er den 65-Jährigen eine Fernsoftware zu installieren und einen Code für sein Onlinebanking weiterzugeben. In der Folge setzte der Betrüger das Überweisungslimit hoch und tätigte anschließend eine Überweisung in Höhe von mehreren tausend Euro auf ein türkisches Konto. Als der 65-Jährige schließlich doch misstrauisch wurde, ließ er sein Konto, auf dem die Zahlung bislang zum Glück "nur" vorgemerkt war, sperren.

Seriöse Banken werden niemals unaufgefordert anrufen und um Passwörter oder die Installation von Fernwartungssoftware bitten. Nicht nur angebliche Bankangestellte, sondern auch vermeintliche Servicemitarbeiter von Zahlungsdienstleistern und anderen Finanzinstitutionen versuchen mit ähnlichen Taktiken, sensible Daten zu erlangen.

Hinweise zur Vermeidung von Computerbetrug:

Kein Fernzugriff: Banken fordern niemals auf Programme zur Kontoprüfung zu installieren.

Misstrauisch bei unbekannten Anrufen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie die Angaben durch direkten Kontakt zur Bank.

Rücksprache mit Angehörigen: Sprechen Sie offen mit älteren Familienmitgliedern über solche Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie.

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern. Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell