POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) - Wohnwagenbrand: Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz - zwei Personen leicht verletzt (16.12.2025)

Der Brand eines Wohnwagens hat im Ortsteil Hochwald einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Gegen 07:30 Uhr teilten Anwohner der Rettungsleitstelle den Brand eines Wohnwagens im Hinterhof eines landwirtschaftlichen Anwesens mit. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befand sich der von einer Schaustellerfamilie genutzte Campingwagen in Vollbrand. Der Brand griff bereits auf einen im Nahbereich abgestellten Lastwagen über.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rottweil konnte weiterer Schaden abgewendet werden. Lediglich die starke Hitzeentwicklung des Feuers zog einen weiteren Wohnwagen sowie ein nahegelegenes Gebäude in Mitleidenschaft.

Sämtliche Bewohner der Wohnwägen konnten diese rechtzeitig verlassen. Eine 45-jährige Frau sowie ein 48-jähriger Mann zogen sich leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung zu. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sperrte die Polizei die Bundesstraße 462 zwischen dem Abzweig Villingendorf und der alten B 462 nach Dunningen bis etwa 09:45 Uhr. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

