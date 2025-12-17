Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz (16.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz hat die Polizei in Oberndorf am Dienstagvormittag in Aistaig einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Oberndorf am Neckar vollzogen.

Ein 62-jähriger Mann stand im Verdacht, eine Vielzahl gefährlicher und möglicherweise waffenrechtlich relevanter Gegenstände in seinem Wohnhaus zu lagern. Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete daher weitere Ermittlungen ein und erwirkte einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte die Polizei Beweismittel im mittleren zweistelligen Bereich beschlagnahmen. Hierunter befanden sich mehrere Lang- und Kurzwaffen sowie weitere verbotene Gegenstände. Die umfangreiche waffenrechtliche Prüfung und Einordnung erfolgt nun in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

