Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, K6130, Lkr. Konstanz) 16-jähriger Motorradfahrer und Sozius bei Unfall auf der K6130 verletzt (16.12.2025)

Engen, K6130 (ots)

Ein junger Motorradfahrer und sein Sozius sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6130 zwischen Zimmerholz und Engen am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr war ein 16-Jähriger in Begleitung eines 9-Jährigen mit einem Leichtkraftrad von Zimmerholz in Richtung Engen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Jugendliche mit seinem Bike in einer Kurve von der Straße ab und stürzte auf die Seite. In der Folge rutschte das Zweirad samt Fahrer und Sozius über einen Zaun hinweg einen kleinen Hang hinab ehe es schließlich liegenblieb. Sowohl der 16-Jährige als auch der 9-Jährige verletzten sich dabei zum Glück nur leicht. An dem "Motorrädle" entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Feuerwehr übernahm die Bergung.

