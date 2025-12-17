Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Lkr. Rottweil) Entsorgte Asche setzt Mülltonne in Brand (16.12.2025)

Bösingen (ots)

Die Entsorgung von Asche hat am Dienstagnachmittag zu einem Mülleimerbrand in der Dunninger Straße geführt.

Eine 62-jährige Frau schüttete gegen 16:00 Uhr die Asche aus ihrem Holzofen in die vor dem Haus befindliche Mülltonne, welche daraufhin in Brand geriet. Eigene Löschversuche der 62-Jährigen scheiterten, sodass sie schließlich die Rettungsleitstelle verständigte. Die Freiwillige Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern konnte den Brand schnell ablöschen. Die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf das Wohnhaus bestand zu keiner Zeit. Die 62-jährige Frau blieb unverletzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Entsorgung von Asche im Hausmüll immer mit einer Brandgefahr verbunden ist. Asche aus Holzöfen benötigt zur vollständigen Abkühlung teilweise mehrere Tage. Die Entsorgung sollte daher in einem geeigneten Metallbehälter mit Deckel erfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell