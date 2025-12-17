POL-KN: (Gottmadingen, Ebringen, Lkr. Konstanz) Einbruch in der Brunnenstraße - Unbekannte durchwühlen Wohnhaus (14./16.12.2025)
Gottmadingen, Ebringen (ots)
Zwischen Sonntag und Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten anschließend mehrere Wohnräume, ob sie dabei etwas entwendeten und wie hoch der verursachte Schaden ist, ist noch nicht bekannt.
Zeugen, die im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag Verdächtiges im Bereich der Brunnenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.
