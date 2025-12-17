Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall (16.12.2025)

Obereschach (ots)

Auf dem Kapellenweg hat sich am Dienstag, gegen 21:45 Uhr, ein Auto überschlagen, wobei sich zwei Personen leicht verletzt haben. Der 18-jährige VW-Fahrer verlor auf dem Feld in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Dadurch überschlug sich das Auto und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich aus dem VW befreien. Zur medizinischen Versorgung kamen sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am VW ist noch nicht bekannt.

