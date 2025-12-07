Polizei Köln

POL-K: 251207-2-K/EU/BAB Smart gerät unter geparkten Sattelauflieger: Beifahrer stirbt - Fahrerin schwerverletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagabend (6. Dezember) ist eine 48 Jahre alte Frau gegen 18.30 Uhr beim Versuch, vom Rastplatz "Am Blauen Stein" auf die A61 in Richtung Venlo aufzufahren, mit ihrem Smart unter den Auflieger eines abgestellten Sattelzugs geraten.

Die Fahrerin aus Kerpen und ihr Ehemann (53) wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Der 53-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort umfangreiche Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren sowohl die Ausfahrt des Rastplatzes als auch der erste Fahrstreifen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell