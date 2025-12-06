Polizei Köln

POL-K: 251206-1-K Fahndung nach vermisster Seniorin aus Köln-Kalk - Polizei bittet um Hinweise

Köln (ots)

Seit Freitag (5. Dezember) wird die 76-jährige Kölnerin Elisabeth U. vermisst. Sie hat ihre Wohnung in der Straße "Am Schauenberg" im Stadtteil Rath/Heumar gegen 15 Uhr verlassen und ist von ihrem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Die Vermisste ist laut Angaben ihres Ehemanns zeitlich und örtlich nicht gänzlich orientiert.

In der Vergangenheit hat sich die Vermisste ausschließlich im Gebiet Rath/Heumar aufgehalten und war gewöhnlich zu Fuß entlang der Rösrather Straße sowie des Rather Mauspfades unterwegs.

Die Kölnerin ist rund 1,70 Meter groß, schlank, hat graues Haar und trug bei Verlassen ihrer Wohnung einen blauen Anorak.

Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/188413

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell