Polizei Köln

POL-K: 251207-1-K Vermisste Seniorin aus Köln-Kalk angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06. Dezember 2025, Ziffer 1:

Rettungskräfte haben die 76-jährige, gesuchte Kölnerin gegen 20 Uhr wohlbehalten angetroffen und in ein Krankenhaus gebracht, das sie noch am selben Abend wieder verlassen konnte.

Die rechtliche Grundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist damit entfallen; das Fahndungsfoto darf nicht mehr verwendet werden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell