Lkr. Tuttlingen) 81-jährige Autofahrerin durch Weihnachtsbeleuchtung kurz abgelenkt: Auffahrunfall mit etwa 6.000 Euro Schaden (16.12.2025)

Eine kurze Ablenkung durch die schöne Weihnachtsbeleuchtung am Straßenrand hat am späten Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall in der Hauptstraße geführt.

Eine 81-jährige Frau war gegen 17:30 Uhr mit ihrem Seat in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs. Nach ihren Angaben warf sie einen kurzen Blick auf die weihnachtliche Beleuchtung am Straßenrand und übersah dabei, dass zwischenzeitlich ein 23-jähriger BMW-Fahrer vor ihr sein Auto ausgeparkt hatte. Durch den anschließenden Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei empfiehlt die Weihnachtsbeleuchtung lieber zu Fuß bei einem Spaziergang zu genießen und so im Straßenverkehr sicher zu bleiben.

