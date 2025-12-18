POL-KN: (Mönchweiler, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken in Gegenverkehr geraten (17.12.2025)
Mönchweiler - B 33 (ots)
Zwischen Mönchweiler und Villingen ist am Mittwoch, gegen 21:20 Uhr, der Fahrer eines weißen Mitsubishi auf die falsche Fahrbahn geraten und hat so Autofahrer gefährdet. In Richtung Villingen unterwegs mussten mehrere entgegenkommende Autofahrer dem Mann ausweichen. Zu einer Berührung zwischen ihm und dem Gegenverkehr kam es glücklicherweise nicht. Ob es bei den ausweichenden Autos zu Beschädigungen kam, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Den 77-Jährigen Fahrer konnten sie indes wenig später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellten sie einen Alkoholwert von etwa 0,5 Promille fest. Die Polizei in Villingen bittet nun die Autofahrer, welche dem Mitsubishi ausweichen mussten, sich unter der Nummer 07721 / 6010 zu melden.
