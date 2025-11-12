Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Elham Sherzad?

Bad Soden-Salmünster (ots)

(cb) Wo ist Elham Sherzad? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 17 Jahre alten Vermissten.

Elham, ist zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß und von sportlicher, schlanker Statur. Der Teenager hat dunkle Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Montagmorgen, gegen 6 Uhr, im Bereich der Buchenstraße gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Zur Bekleidung welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Informationen vor. Es ist jedoch bekannt, dass er einen schwarzen Rucksack mit sich führt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Elham Sherzad geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 12.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell