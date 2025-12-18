Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Containeraufbruch in Aasen (16.12.2025 - 17.12.2025)

Donaueschingen (ots)

Am Friedhof im Ortsteil Aasen ist im Zeitraum von Dienstag, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, ein Diebstahl geschehen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeug. Der Wert der Gegenstände ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, in Verbindung zu setzten.

