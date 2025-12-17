Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Festnahme eines Kokain-Dealers in Mainz

Mainz (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen konnten Ermittler einen 33-jährigen Beschuldigten im Anschluss an ein Scheingeschäft zum Erwerb von Kokain gestern in einer Sportsbar in Mainz festnehmen.

Der Beschuldigte hatte Kokain sowie Bargeld bei sich. Zudem konnte bei einem potentiellen Abnehmer ebenfalls Kokain sichergestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht - Ermittlungsrichter - Mainz ordnete heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell