Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, L 277

Lkr. Tuttlingen) - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 277 zwischen Nendingen und Tuttlingen

Tuttlingen (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Mittwochmorgen eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 277 zwischen Nendingen und Tuttlingen durchgeführt. Dabei hielten sich leider nicht alle Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Im Zeitraum von 5:15 Uhr bis 12:00 Uhr registrierten die Polizisten insgesamt 229 Geschwindigkeitsverstöße. Dabei überschritten 197 Fahrzeuge die zulässige Geschwindigkeit um bis zu 20 km/h, 32 Fahrer waren zwischen 21 und 40 km/h zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war eine gemessene Geschwindigkeit von 86 km/h.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit stellt nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen dar. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle anderen sicherer zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell