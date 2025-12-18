Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) - Wohnungsbrand verursacht Sachschaden im sechsstelligen Bereich (17.12.2025)

Stockach (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in der Viktor-von-Scheffel-Straße zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen, der einen Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich verursacht hat.

Gegen 15:15 Uhr meldeten Zeugen das in Vollbrand stehende Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Bewohner des Hauses bereits außerhalb des Gebäudes.

Eine 89-jährige Hausbewohnerin kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Durch die Brand- und Löscharbeiten wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Beide Wohnungen des Hauses sind nun unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Vor Ort waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Stockach, das THW sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Unterbringung der zweiten betroffenen Partei übernahm das Ordnungsamt Stockach.

