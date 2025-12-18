Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Konstanz) - Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise (17.12.2025)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Mindelseestraße in Radolfzell-Möggingen eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zugang zum Gebäude, durchsuchte im Anschluss mehrere Räume und entwendete Bargeld. Als die Bewohnerin nach einem Einkauf über den Keller ins Haus zurückkehrte, hörte sie verdächtige Geräusche, ging zur Haustür in das Erdgeschoss und entdeckte einen Mann, der das Gebäude verließ und in Richtung Liggeringer Straße lief.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 20-30 Jahre alt, etwa 160-170 cm groß, dünne Statur, dunkle Haare und Vollbart. Er war bekleidet mit einem dunklen Hoodie, einer dunklen Hose und einem dunklen Rucksack.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die gegen 09:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu melden.

