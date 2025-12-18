POL-KN: (Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Amtseinführungen der neuen Leiter der Polizeiposten Gottmadingen und Rielasingen-Worblingen (16./17.12.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

In einer kleinen Feierstunde sind die neuen Leiter der Polizeiposten in Gottmadingen, PHK Lutz Hirt, und Rielasingen-Worblingen, PHK Bernd Grambau, am Dienstag und Mittwoch offiziell in ihre Ämter eingeführt worden. Die Ernennung der beiden erfahrenen und engagierten Polizeibeamten markiert einen wichtigen Schritt in der Fortsetzung der hervorragenden Arbeit der Polizei in diesen Gemeinden.

Die neuen Leiter der beiden zum Bereich des Polizeireviers Singen gehörenden Posten bringen umfangreiche Erfahrung mit und haben es sich künftig zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger in ihren Zuständigkeitsbereichen - zusammen mit ihren Teams - weiterhin zu gewährleisten.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit PHK Hirt und PHK Grambau zwei qualifizierte und motivierte Polizeibeamte für diese wichtigen Positionen gewinnen konnten", sagte Polizeipräsident von Massenbach-Bardt in seiner Ansprache. "Ich bin überzeugt, dass sie ihre Aufgaben mit Engagement, Kompetenz und Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Gemeinden wahrnehmen werden."

Die Amtseinführung wurde von Kolleginnen und Kollegen, Gemeindevertretern und anderen Ehrengästen begleitet. Die neuen Leiter nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Visionen für die Zukunft der Polizeiarbeit in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen vorzustellen und die Bedeutung guter und enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde - die beide künftig fortsetzten wollen - zu betonen.

