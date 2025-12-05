Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Weisgerberstraße ein. Die Täter durchwühlten die Innenräume und machten sich im Anschluss mit ihrer Beute aus dem Staub. Insgesamt gelang es den Einbrechern, Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags zu stehlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Diebe das Haus zwischen 18:40 Uhr und 21:30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

