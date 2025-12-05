PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKUS: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Weisgerberstraße ein. Die Täter durchwühlten die Innenräume und machten sich im Anschluss mit ihrer Beute aus dem Staub. Insgesamt gelang es den Einbrechern, Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags zu stehlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten die Diebe das Haus zwischen 18:40 Uhr und 21:30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

  • 01.12.2025 – 15:48

    POL-PIKUS: Jugendlicher durch Schläge verletzt

    Kusel (ots) - An einer Schule am Roßberg, kam es am Freitagvormittag zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 11 Uhr ein 17-Jähriger den Pausenhof der Schule. Nach einem Streitgespräch mit einem gleichaltrigen Schüler, schlug der Angreifer dem jungen Mann ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Tatverdächtige trat auf sein Opfer ein und ergriff unmittelbar die Flucht. Der ...

