POL-PIKUS: Unfallbeteiligte gesucht

Frohnhofen (Kreis Kusel) (ots)

Eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall erreicht die Polizei Schönenberg-Kübelberg. Am Mittwoch, 26.11.2025 gegen 16.15 Uhr wurde auf der L 352 zwischen Frohnhofen und dem St. Wendeler Stadtteil Werschweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Kraftfahrzeuge beobachtet. Ein Pkw habe ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger überholt. Bei dem überholenden Pkw handelte es sich um einen braun-grauen Toyota Mini Van, vermutlich Modell Verso. Dieser Pkw habe in Fahrtrichtung Werschweiler einen blauen Bulldog der Marke New Holland mit KUS-Kennzeichen überholt. Beim Über-holvorgang im Kurvenbereich stieß der Pkw an den Anhänger. Später konnten an der Unfallstelle Teile eines Außenspiegels aufgefunden werden. Die beiden Beteiligten werden gebeten sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

