POL-PIKUS: Jugendlicher durch Schläge verletzt

Kusel (ots)

An einer Schule am Roßberg, kam es am Freitagvormittag zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen betrat gegen 11 Uhr ein 17-Jähriger den Pausenhof der Schule. Nach einem Streitgespräch mit einem gleichaltrigen Schüler, schlug der Angreifer dem jungen Mann ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Tatverdächtige trat auf sein Opfer ein und ergriff unmittelbar die Flucht. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter und trafen diesen im Stadtgebiet an. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, zumal er kein Schüler des Schulzentrums ist |kfa

