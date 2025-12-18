Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Rote Ampel übersehen - Unfall (18.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Kreuzung Richthofen-, Goldenbühl-, Berliner Straße und der Straße "Am Krebsgraben" hat sich bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr, eine Person leichtverletzt. Ursächlich war das Einfahren in den Kreuzungsbereich trotz Rotlicht eines 70-jährigen Seat-Fahrers. Aus der Richthofenstraße kommend missachtete er die Vorfahrt einer 46-Jährigen in einem VW und stieß mit ihr zusammen. Sie war auf dem Weg in die Goldenbühlstraße. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. An den Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Sie mussten im Nachhinein abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell