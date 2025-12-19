Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen (18.12.2025)

Stockach (ots)

Am Donnerstagmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Bart-Straße eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen drangen mehrere unbekannte Personen durch das gewaltsame Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäude ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten dabei Bargeld und Schmuck. Die Schadenssumme ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

