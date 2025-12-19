Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Unfallflucht nach Kollision mit Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen (18.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend ist es gegen 19:00 Uhr in der Maybachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei dem ein grüner BMW 5er mit einem geparkten Wohnwagen kollidiert ist und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

An dem Wohnwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall in der Maybachstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des grünen BMW 5er geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell