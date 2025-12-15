PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Die seit Donnerstag (11.12.) vermisste 14-Jährige hat sich eigenständig bei einer Polizeidienststelle gemeldet. Die Fahndung wurde zurückgenommen.

