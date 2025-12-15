Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Wittenberger Straße in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Über eine aufgehebelte Terassentür gelangten Einbrecher am Freitag (12.12., 10.10 Uhr - 12.45 Uhr) in ein Wohnhaus an der Wittenberger Straße. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Wittenberger Straße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

