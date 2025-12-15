PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Einbruch am Jauerweg in Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Freitag (12.12., 09.30 Uhr - 12.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Jauerstraße eingebrochen. Eine rückwärtige Tür wurde angegangen. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Zeugen beobachteten an demselben Vormittag ein Pärchen in der Umgebung. Ein etwas größerer und kräftiger Mann mit einer schwarzen Jacke und eine Frau. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Jauerstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

