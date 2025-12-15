Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Krengelstraße - Täter fahren mit gestohlenem Transporter weg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (12.12., 20.10 Uhr - 20.20 Uhr) in eine Doppelhaushälfte an der Krengelstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Haus. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld. Darüber hinaus nahmen die Einbrecher einen Transporterschlüssel an sich. Mit dem dazugehörigen Fahrzeug fuhren sie davon. Später (21.00 Uhr) meldeten sich Zeugen bei der Polizei und wiesen auf einen ungewöhlich abgestellten Ford-Transit an der Lippstädter Straße hin. Es handelte sich um den gestohlenen Transporter. Aus diesem wurden Werkzeuge und E-Geräte gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Krengelstraße oder die Lippstädter Straße machen? Wer hat Freitagabend verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell