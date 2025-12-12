POL-GT: Einbrüche in der Waliser Straße in Gütersloh
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MS) - Am frühen Donnerstagmorgen (11.12., 04:00-06:30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei derzeit leerstehende Häuser in der Waliser Straße eingebrochen.
Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstüren auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen rund um die Waliser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
