Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmentransporter aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Zwischen Mittwochabend (10.12., 18:00 Uhr) und Donnerstagnachmittag (11.12., 16:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter einen Firmentransporter auf einem Parkplatz an der Wiedenbrücker Straße/ Südring auf.

Die Täter beschädigten das Schloss an der Hecktür und entwendeten Baumaschinen aus dem Fahrzeug.

Mögliche Tatzusammenhänge zum Aufbruch eines Firmenbullis am Westring werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6177843

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

